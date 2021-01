C’è una cospirazione intorno a Talen Horton-Tucker? Kendrick Perkins crede di sì!

Kendrick Perkins ama parlare di teorie cospiratorie sull’NBA. L’ex campione ha acceso ancora una volta una certa curiosità online dopo un intrigante tweet sui Los Angeles Lakers e la loro guardia, Talen Horton-Tucker.

Secondo Perkins, i campioni in carica stanno intenzionalmente cercando di ridurre il valore di THT per qualche motivo. Ma come sempre, l’ex cestista si è rifiutato di divulgare ulteriormente e ha lasciato che i suoi follower continuassero la discussione.

“I Lakers cercano di mantenere il valore di Talen Horton-Tucker basso… il lato commerciale delle cose! Continuate voi…”.

Lakers trying to keep Talen Horton-Tucker value down…the business side of things! Carry on… — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) January 16, 2021

