C’è una squadra di Dubai in Lega Adriatica

Dubai si avvicina sempre di più al basket europeo.

Le voci riguardo l’ingresso di una squadra del Paese asiatico in EuroLega sono sempre più insistenti. Nel frattempo la pallacanestro di Dubai si avvicina sempre di più all’Europa. Nella Lega Adriatica Under 19, il corrispettivo della nostra Next Gen Cup, è sbarcata la Falcons Academy Dubai. Si tratta di una squadra formata da giovani prospetti provenienti da dieci nazioni diverse che militerà nel Girone B della competizione giovanile della AB Liga.

I Falcons sono nel Girone B e giocheranno domani con la Stella Rossa, mercoledì con il Borac e giovedì con l’SC Derby. Tutte le partite si giocheranno in campo neutro, nel caso di questo gruppo a Zlatibor, in Serbia. La prima avanzerà alla Final Four con le vincenti degli altri raggruppamenti.

Al di là del risvolto sportivo di queste partite giovanili, il vero motivo d’interesse è proprio per questo ingresso in punti di piedi del sistema sportivo di Dubai nel basket europeo.

Il general manager della Falcons Academy è Dejan Kamenjašević, uno degli uomini che per primi hanno iniziato a tessere la tela che dovrebbe collegare gli Emirati Arabi con la pallacanestro del Vecchio Continente.