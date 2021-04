C’è un’altra Italia del basket che cerca il pass per le Olimpiadi di Tokyo

E’ stato reso noto il calendario del Torneo Preolimpico 3×3 Femminile che si gioca a Graz (Austria) dal 26 al 30 maggio.

Le Azzurre esordiranno il 26 maggio alle ore 17.15 con la Spagna e torneranno in campo poche ore più tardi contro Cina Taipei. Il 28 maggio ultime sfide con Svizzera e Austria.

Alla fase finale del 30 maggio accedono solo le prime due dei quattro gironi, ai Giochi Olimpici di Tokyo si qualificano le prime tre squadre classificate del torneo di Graz.

Nel caso in cui non riuscisse ad ottenere il passaggio del turno, la squadra di Andrea Capobianco avrà una seconda possibilità all’ “Universality Olympic Qualifying Tournament” che si giocherà a Debrecen (Ungheria) dal 4 al 6 giugno.

In quell’occasione sarà in palio l’ultimo biglietto per Tokyo: in campo Italia, Ungheria, Giappone, Iran, Cina Taipei e Paesi Bassi.

FIBA 3×3 Olympic Qualifier

(26-30 maggio – Graz, Austria)

26 maggio

Italia-Spagna (ore 17.15)

Italia-Cina Taipei (ore 21.00)

28 maggio

Italia-Svizzera (ore 17.15)

Italia-Austria (ore 18.30)

30 maggio

Fase finale

