Se la Nazionale maschile maggiore ha vissuto un pomeriggio da incubo, con l’eliminazione agli ottavi dell’Europeo contro la Slovenia, l'”altra” Italia, quella del basket 3×3, hanno invece conquistato un traguardo storico. Dopo aver vinto contro i campioni olimpici dell’Olanda e aver poi perso la semifinale contro la Lituania, l’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo alla Europe Cup di Copenhagen battendo nella finalina la Germania, 15-22.
Nella partita per il terzo posto il migliore degli Azzurri è stato ancora Raphael Gaspardo, con 13 punti segnati. Amedeo Della Valle ha invece aggiunto 6 punti.
È il primo trofeo vinto dall’Italbasket 3×3, che finora nella Europe Cup si era fermata al massimo ai quarti di finale e non aveva partecipato alle ultime sette edizioni.
🇮🇹 ITALY ARE YOUR #3x3Europe CUP 2025 BRONZE MEDALISTS! 🥉🤩 pic.twitter.com/1V0aCJI0Hf
