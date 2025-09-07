italia 3x3

C’è un’Italia che sorride: gli Azzurri 3×3 vincono uno storico bronzo europeo

EuroBasket 2025 Home Nazionali
Francesco ManziLascia un Commento su C’è un’Italia che sorride: gli Azzurri 3×3 vincono uno storico bronzo europeo

Se la Nazionale maschile maggiore ha vissuto un pomeriggio da incubo, con l’eliminazione agli ottavi dell’Europeo contro la Slovenia, l'”altra” Italia, quella del basket 3×3, hanno invece conquistato un traguardo storico. Dopo aver vinto contro i campioni olimpici dell’Olanda e aver poi perso la semifinale contro la Lituania, l’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo alla Europe Cup di Copenhagen battendo nella finalina la Germania, 15-22.

Nella partita per il terzo posto il migliore degli Azzurri è stato ancora Raphael Gaspardo, con 13 punti segnati. Amedeo Della Valle ha invece aggiunto 6 punti.

È il primo trofeo vinto dall’Italbasket 3×3, che finora nella Europe Cup si era fermata al massimo ai quarti di finale e non aveva partecipato alle ultime sette edizioni.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

Pozzecco petrucci

Dimissioni Pozzecco, il commento del presidente FIP Gianni Petrucci

Francesco Manzi
pozzecco italia slovenia

Italia-Slovenia, le pagelle: Niang applicato, Gallinari all’ultimo canto, delude capitan Melli

Francesco Manzi
pozzecco italbasket francia italia slovenia

Italia-Slovenia, quali chiavi tattiche attuare per fermare Doncic e volare ai Quarti dalla Germania?

Alessandro Saraceno

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.