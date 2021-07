Cecilia Zandalasini giocherà il finale di stagione in WNBA

Nuova avventura in WNBA alle porte per Cecilia Zandalasini. Al termine delle Olimpiadi la giocatrice azzurra si unirà alle Minnesota Lynx, franchigia con cui ha già giocato nel 2017, vincendo il titolo.

Il campionato statunitense si è fermato per i Giochi di Tokyo e riprenderà il 15 Agosto. Nel caso in cui arrivasse fino in fondo alla post season, Zandalasini sarebbe impegnata fino ai primi di Ottobre, saltando praticamente tutta la pre-season con la sua nuova squadra, la Virtus Bologna.

Foto: FIBA