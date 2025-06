Cecilia Zandalasini parte in quintetto e realizza un nuovo career-high in WNBA

Cecilia Zandalasini è tornata in campo da poche partite dopo un infortunio che l’aveva costretta a saltare l’inizio della stagione WNBA. Dopo l’esordio stagionale contro New York, la nuova giocatrice delle Golden State Valkyries si è guadagnata il quintetto grazie all’infortunio di Tiffany Hayes, momentaneamente out per un problema al naso. Nella sua prima partita in quintetto, Zandalasini ha segnato 10 punti contro le Phoenix Mercury, mentre ieri notte contro le Las Vegas Aces ha realizzato il suo nuovo career-high in WNBA: 18 punti, tirando 5/9 dal campo e 3/4 da dietro l’arco in quasi 30′.

Non solo: le Valkyries hanno vinto contro le Aces 95-68, salendo ad un record di 3-5 che le piazza nel limbo, attualmente in ottava posizione. Zandalasini ha firmato con Golden State in estate, dopo che la nuova franchigia, al suo primo anno di esistenza, l’aveva scelta durante l’Expansion Draft. Per l’azzurra è la quarta stagione in carriera in WNBA, la prima lontano dalle Minnesota Lynx con le quali aveva vinto il titolo nel 2017 e la Commissioner’s Cup l’anno scorso. Il suo precedente career-high era di 13 punti, realizzati nel 2018.