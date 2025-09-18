Cecilia Zandalasini, si chiude una stagione sorprendente in WNBA: Valkyries eliminate al primo turno

Quando qualche mese le Golden State Valkyries hanno fatto il proprio debutto in WNBA, non si pensava di certo che avrebbero potuto puntare ai Playoff. Le ultime arrivate nella Lega femminile hanno composto il proprio roster tramite un Expansion Draft, “pescando” dalle altre franchigie giocatrici non ritenute da queste ultime indispensabili: tra queste, c’era anche la “nostra” Cecilia Zandalasini.

Nonostante una squadra di seconde linee, almeno sulla carta, le Valkyries hanno chiuso la stagione regolare con un record di 23-21, all’ottavo posto. Al primo turno hanno quindi incontrato le Minnesota Lynx, mettendo in capolista la franchigia capolista ma alla fine perdendo 2-0 al primo turno. In Gara-1 Golden State ha perso nettamente, 101-72, mentre in Gara-2 hanno sperperato un vantaggio di addirittura 17 punti, cadendo nuovamente 75-74.

Zandalasini ha segnato il canestro del -1 a pochi secondi dalla fine, ma ha poi sbagliato il tiro della vittoria sulla sirena. L’azzurra ha comunque chiuso con 14 punti sia Gara-1 che Gara-2, e in generale la stagione WNBA con 10.5 punti di media, suo migliore rendimento in carriera in WNBA.