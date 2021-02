Cento epugna San Severo

Cestistica San Severo – Cento 70-78

(21-15, 18-22, 18-21, 13-20)

Al termine di un match equilibrato Cento espugna San Severo priva del nuovo arrivato Clarke e rilancia le proprie ambizioni di classifica in chiave playoff.

L’inizio è contratto da ambo le parti, si segna col contagocce (8-8 5′), San Severo trova tre triple in fila con Contento ed Ikangi ed alla prima sirena è avanti 21-15. In avvio di seconda frazione immediata è la reazione di Cento che impatta con Jurkatamm e Cotton (23-23 13′) e poi sorpassa con un 3+1 di Fallucca (25-27 14′). Contento e Di Donato dalla lunga distanza riportano avanti i locali (39-35) prima del tap in a fil di sirena di Sharrod che vale il 39-37 del 20′.

Ancora Sharrod in evidenza al rientro dagli spogliatoi, quattro punti filati del lungo biancorosso chiudono il parziale che lancia la minifuga Cento (39-45 23′). San Severo paga le tre penalità di Ogide (in panchina) ma rimane aggrappata grazie ai liberi di Ikangi (43-45 25′). I viaggianti trovano in Petrovic un importante sbocco offensivo (45-50 26′), Contento con cinque filati riporta avanti i neri (57-55 29′) prima della tripla di Leonzio per il nuovo vantaggio esterno al 30′, 57-58. Jurkatamm 2+1 e Cento ancora a due possessi (57-61 31′), Petrovic è implacabile dalla lunga distanza (60-65 34′) prima della sfuriata di Ogide che rilancia le ambizioni sanseveresi (68-69 35′). Bottioni sbaglia la tripla del sorpasso, dall’altra parte Cotton è mortifero ed allo scadere dei 24″ insacca la bomba del +5 con 1.30″ da giocare. San Severo affretta da tre punti senza trovare il bersaglio, così Cento può condurre in porto la nave senza troppi patemi.

Allianz Pazienza Cestistica San Severo: Iris Ikangi 22 (2/4, 4/6), Marco Contento 18 (2/4, 3/12), Andy Ogide 14 (4/7, 2/6), Riccardo Bottioni 6 (2/5, 0/3), Emidio Di donato 5 (1/4, 1/4), Michele Antelli 2 (1/3, 0/2), Simone Angelucci 2 (0/0, 0/1), Chris Mortellaro 1 (0/1, 0/0), Filip Pavicevic 0 (0/0, 0/0), Simone Franciosi 0 (0/0, 0/0), Michele Guida 0 (0/0, 0/0), Goce Petrushevski 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 16 / 23 – Rimbalzi: 32 11 + 21 (Chris Mortellaro 12) – Assist: 12 (Riccardo Bottioni 4)

Tramec Cento: Tekele Cotton 19 (4/8, 2/6), Brandon Sherrod 18 (6/10, 0/0), Danilo Petrovic 15 (3/3, 3/5), Matteo Fallucca 6 (0/0, 1/2), Mikk Jurkatamm 6 (1/1, 1/2), Alex Ranuzzi 5 (1/2, 1/2), Ennio Leonzio 5 (0/1, 1/3), Giovanni Gasparin 4 (0/0, 0/1), Yankiel Moreno 0 (0/1, 0/2), Matteo Berti 0 (0/1, 0/0) Tiri liberi: 21 / 25 – Rimbalzi: 27 5 + 22 (Tekele Cotton 8) – Assist: 8 (Tekele Cotton 5)