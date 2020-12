Cento strapazza San Severo

Tramec Cento – Allianz Pazienza Cestistica San Severo 80-60

(29-13, 17-23, 23-16, 11-8)

Prima vittoria in campionato per Cento che nonostante l’assenza di Cotton batte nettamente una remissiva San Severo, al suo terzo stop in fila ed in una pericolosa discesa involutiva. Nemmeno il rientro degli infortunati Jones e Contento ha permesso ai pugliesi quantomeno di battersi ad armi pari in un match condizionato dalle alte percentuali al tiro dei padroni di casa e dalla pigrizia in difesa degli uomini di coach Lardo.

Cento parte subito forte sfruttando la buona vena di Petrovic (17-11 6′), San Severo fa come sempre fatica a realizzare e non mette nemmeno quel pepe in difesa che non la farebbe sprofondare al 10′, 29-16. Si mette in moto Jones e ricuce con cinque filati (31-24′ al 13′), ma San Severo è sempre disattenta e lascia scappare di nuovo i ferraresi, 37-24 16′. Ancora Jones prova a caricarsi i suoi sulle spalle e praticamente da solo riporta i neri a meno 4 (40-36 19′), prima di due devastanti amnesie difensive che lasciano due triple aperte a Fallucca (20 all’intervallo) per il nuovo vantaggio in doppia cifra al 20′, 46-36.

Pronti via e nuovo 5-0 Cento al rientro dagli spogliatoi (51-36), Moreno allunga il parziale (54-37) ed è notte fonde per San Severo. Come al solito, l’unico a battagliare è capitan Di Donato, ma la sua grinta non basta a limiare l’impietoso divario. Finisce 80-60 con i numerosi presenti al Pala Benedetto in festa.

Tramec Cento: Matteo Fallucca 23 (1/3, 7/8), Danilo Petrovic 14 (4/7, 2/6), Brandon Sherrod 13 (5/10, 0/0), Giovanni Gasparin 12 (3/4, 2/3), Alex Ranuzzi 7 (2/3, 1/3), Ennio Leonzio 6 (0/2, 2/2), Yankiel Moreno 3 (0/1, 1/3), Manuel Saladini 2 (1/1, 0/1), Matteo Berti 0 (0/0, 0/0), Paolo Rayner 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 3 / 4 – Rimbalzi: 30 2 + 28 (Brandon Sherrod 9) – Assist: 24 (Brandon Sherrod 7)

Allianz Pazienza Cestistica San Severo: Andre Jones 18 (2/6, 4/6), Andy Ogide 15 (5/12, 1/2), Iris Ikangi 9 (3/5, 0/1), Marco Contento 9 (2/5, 1/3), Emidio Di donato 4 (2/4, 0/1), Michele Antelli 3 (1/5, 0/1), Chris Mortellaro 2 (1/4, 0/0), Simone Angelucci 0 (0/1, 0/0), Goce Petrushevski 0 (0/0, 0/0), Edoardo Buffo 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 10 / 19 – Rimbalzi: 29 8 + 21 (Emidio Di donato 6) – Assist: 11 (Andre Jones 3)