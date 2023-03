Certi amori non finiscono: Austin Daye torna alla VL Pesaro

Colpo di mercato in arrivo per la VL Pesaro, che sta per riportare in Italia l’americano Austin Daye. Secondo Il Resto del Carlino il giocatore, che finora in questa stagione ha giocato ai New Taipei Kings, avrebbe chiuso l’accordo per il suo ritorno alla VL.

Dopo una parentesi poco fortunata in NBA, Daye aveva esordito in Europa proprio a Pesaro, nella stagione 2015-16. Aveva dominato in Serie A, attirando l’interesse della Reyer Venezia, squadra della quale è stato uno dei leader dal 2018 al 2022, vincendo uno Scudetto e una Coppa Italia, entrambe da MVP.

Il legame tra Daye e Pesaro è fortissimo. Oltre alla stagione 2015-16 in cui fece sognare i tifosi marchigiani, Austin è figlio di Darren Daye, autentica leggenda della VL. Il padre giocò a Pesaro dal 1988 al 1992, vincendo due Scudetti e una Coppa Italia.