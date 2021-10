Champions League di basket: ecco dove vedere le partite di Brindisi, Sassari e Treviso

La Basketball Champions League sarà visibile gratuitamente in tv e in streaming, anche se non completamente.

Per questa stagione, infatti, i diritti della principale competizione FIBA tornano alla Rai. Questa sera il match trasmesso sarà quello fra Treviso e VEF Riga delle ore 20:30, con il ritorno del grande basket europeo al Pala Verde live su Rai Sport. Domani la tv di stato trasmetterà la sfida fra Brindisi e Hapoel Holon (ore 20:30).

View this post on Instagram Un post condiviso da Edi Dembinski (@edidembi4)

Oggi alle 20, invece, sarà la volta del confronto fra Ludwigsburg e Dinamo Sassari, in diretta sul canale YouTube della Basketball Champions League.

Il calendario della competizione con l’indicazione riguardo le dirette delle italiane è consultabile nella sezione “Calendario” del sito della BCL.