Chance Comanche ha confessato l’OMICIDIO di una donna

Alla fine i sospetti dell’FBI e della polizia erano fondati: Chance Comanche, ex giocatore degli Stockton Kings in G-League, nelle scorse ore ha confessato di aver pianificato e portato a termine insieme alla ex fidanzata, Sakari Harnden, l’omicidio di Marayna Rodgers, una ragazza di 23 anni. Comanche era stato arrestato nei giorni scorsi, dopo la sua fidanzata, inizialmente con l’accusa di rapimento e successivamente di omicidio: è stato lo stesso atleta a crollare e a indicare agli agenti dove si trovasse il corpo della vittima.

Come riportato da FOX5, Comanche e Harnden avrebbero pianificato l’omicidio alla fine di novembre, il movente sarebbero dei debiti che la stessa Harnden aveva nei confronti di Rodgers. Il giocatore, che si trovava vicino a Las Vegas per una partita contro i G-League Ignite, ha quindi organizzato un incontro con Rodgers. Quello che era stato presentato come un appuntamento sessuale a tre si è trasformato nella scena del crimine quando la vittima è stata fatta salire sull’auto di Comanche, dove si trovava anche Harnden. A quel punto il giocatore avrebbe strangolato Rodgers con un cavo HDMI e l’aiuto di Harnden.

Una volta completato l’omicidio, i due hanno scaricato il corpo in una fossa in una zona desertica vicino a Henderson, in Nevada, coprendolo con delle pietre. Attualmente Chance Comanche è detenuto nel carcere di Sacramento, ma verrà presto estradato in Nevada dove verrà processato per omicidio.