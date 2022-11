Chandler Hutchison ha annunciato il ritiro a soli 26 anni

Chandler Hutchison nel 2018 era stato la 22° chiamata assoluta al Draft, un centro che sembrava avere qualche chance di dire la sua in NBA, prima con i Chicago Bulls e poi con gli Washington Wizards. Invece poco fa i Sioux Falls Skyforce, affiliata in G-League dei Miami Heat, hanno annunciato che Hutchison ha deciso di ritirarsi a soli 26 anni.

Non è chiaro il perché della decisione del giocatore, ma probabilmente si tratta di problemi fisici. In questi 4 anni di NBA, Hutchison ha giocato solo 103 partite in NBA e 11 in G-League. Quest’anno era sceso in campo 5 volte con gli Skyforce, segnando 16.8 punti di media.