Luka Doncic sta vivendo l’ennesima stagione fenomenale a livello di statistiche è mai come quest’anno è uno dei più seri candidati al titolo di MVP della regular season: lo sloveno, nelle 55 partite sin qui disputate, viaggia alle incredibili medie di 34.6 punti, 9 rimbalzi e 9.8 assist a partita, tirando con il 49.6% dal campo.

Nonostante i numeri fantascientifici di Luka Doncic, i suoi Mavericks non riescono a trovare una continuità di risultati positivi e attualmente occupano l’ottava posizione nella Western Conference con un record di 36 vittorie e 28 sconfitte: una possibile spiegazione di questa scarsezza di risultati l’ha data Chandler Parsons, ex giocatore proprio dei Mavs, che ha accusato Doncic di essere un cattivo compagno di squadra: “Luka è un talento incredibile, è letteralmente la versione guardia di Jokic è sa fare qualsiasi cosa con la palla in mano, ti lascia spesso senza parole, ma da compagno di squadra è un po’ stancante stare lì e guardare la solita m***a possesso dopo possesso.

Quando poi non vinci ti viene da pensare che si possa provare a fare qualcosa di diverso, magari passare la palla ogni tanto ai compagni! Può diventare frustrante per gli altri.

A differenza degli altri anni, quest’anno Luka può trovare aiuto dai compagni di squadra, i Mavs sono profondi, hanno 9-10 giocatori forti. Ha una squadra intorno a se, deve usarla! Luka si può prendere quasi tutti i tiri e stare sempre in campo, fare assist e triple doppie ma deve trovare un modo per tenere tutti contenti e vincere le partite, che è la cosa più importante.

Ovviamente verrà sempre giudicato, metterà insieme statistiche fenomenali a prescindere dai compagni, farà sempre 30 punti e 10 assist, i numeri li potrà sempre fare, ma il prossimo passo è farli vincendo le partite!”

“I think [Luka Doncic] is an unbelievable talent, he’s literally a guard version of [Nikola] Jokic, where he can do anything…But as a teammate, it’s a little exhausting watching the same s*** over and over again.”@ChandlerParsons on Luka Doncic. pic.twitter.com/tZBT7sPXke

