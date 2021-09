Charles Barkley attacca duramente i no vax: “Siete degli idioti!”

Charles Barkley è un opinionista senza peli sulla lingua. La leggenda dei Phoenix Suns non ha mai avuto problemi a esprimere la sua opinione, anche su argomenti che esulano dal basket.

Barkley ha preso duramente posizione contro i no vax, attaccandoli a modo suo.

Credo che sia egoista non voler aiutare il mondo a tornare alla normalità. Questi idioti parlano di chip, del Governo che vuole sorvegliarci e seguirci ovunque ma non si rendono conto che tutti abbiamo un cellulare… Pensate cosa succederebbe se un caro di qualcuno di questi giocatori dovesse ammalarsi e morire per queste c******. In ogni posto di lavoro ci sono delle regole da seguire, in NBA dovrebbero rendere obbligatorio il vaccino anche per gli atleti.