Charles Barkley non è nuovo a dichiarazioni audaci e questa volta ha detto chiaramente che i Boston Celtics vinceranno finalmente tutto quest’anno.

In uno spezzone di NBA on TNT ricco di divertimento, Barkley non ha usato mezzi termini, andando dritto al punto: “I Boston Celtics vinceranno il campionato, garantito!”.

Chuck: “The Boston Celtics are going to win the championship… GUARANTEED!” 🗣️ pic.twitter.com/cdzcbxfR8p — NBA on TNT (@NBAonTNT) December 5, 2023

È facile capire perché l’Hall of Famer sia sicuro del suo pronostico. In vetta alla Eastern Conference, i Celtics vantano attualmente un impressionante record di 15-5. Nonostante l’addio a Marcus Smart, un pilastro della difesa, le aggiunte di Jrue Holiday e Kristaps Porzingis sono state una benedizione per i biancoverdi: entrambi i giocatori si sono adattati perfettamente al sistema di Joe Mazzulla.

Holiday, noto per il suo impatto su entrambi i lati del campo, ha fatto registrare medie notevoli ed è uno dei motivi principali per cui i Celtics hanno finora il secondo miglior rating difensivo di squadra. Porzingis, attualmente fermo per infortunio, ha fornito a Boston un’altra opzione offensiva al suo già ricco roster.

Stiamo a vedere se le dichiarazioni di Charles Barkley sui Boston Celtics si avvereranno oppure resteranno tali. Intanto a Boston, nel dubbio, hanno iniziato a toccare ferro a destra e a manca.

