Charles Barkley ha dato un nuovo esilarante soprannome a Kevin Durant

Kevin Durant continua a far parlare di sé anche dopo l’apparente riappacificazione con i Brooklyn Nets. A commentare la sua turbolenta estate ci ha pensato anche Charles Barkley, uno che ha sempre un’opinione su tutto ciò che accade nel mondo NBA.

Barkley ormai è noto per i suoi commenti senza peli sulla lingua e nemmeno stavolta si è risparmiato, coniando un soprannome esilarante per Durant: Il Miserabile.

Non lo conosco bene ma mi sembra una persona infelice per natura. A Oklahoma City aveva l’amore dei tifosi e le chiavi dell’attacco però è andato via per Golden State. Con gli Warriors ha vinto due titoli che sono stati svalutati dal favore dei pronostici. Anche a Brooklyn sembra che sia sempre insoddisfatto, per questo lo chiamerei Mr Miserable. Non è mai contento e non si comporta da professionista, è uno dei tre-quattro attaccanti con più talento della storia, dal punto di vista tecnico è inattaccabile ma non ha l’attitudine giusta. Un campione è un uomo esemplare, non un ragazzino capriccioso, Durant non può essere un modello per i ragazzi.