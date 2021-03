Charles Barkley ha spiegato perché fa il miglior lavoro del mondo: merito di LeBron e Kobe

Charles Barkley non è solo stato un fenomeno in campo, di recente si è anche affermato come un rispettabile telecronista e analista di basket NBA. Secondo Barkley, aver avuto il privilegio di commentare i match di LeBron James e Kobe Bryant gli ha fatto dire con sicurezza che il suo è il miglior lavoro del mondo.

“Ho visto i più grandi giocatori di basket del mondo per lavoro. Ecco perché dico che è il miglior lavoro del mondo. Ero lì quando LeBron James ha segnato 30 punti consecutivi. È stato incredibile. Ma anche vedere Kobe Bryant… uno dei dieci più grandi giocatori di basket di sempre”.

“It’s a part of your DNA. It’s a part of your life.” Charles reflects on what makes covering the NBA so special. #TheInsideStory @kia pic.twitter.com/5LOVf4BVmn — NBA on TNT (@NBAonTNT) March 7, 2021

Per coloro che non sanno di cosa sta parlando Barkley, Charles faceva riferimento alla miracolosa prestazione di LeBron con i Cleveland Cavaliers nella finale della Eastern Conference del 2017 contro i Detroit Pistons. Tecnicamente parlando, James non ha segnato 30 punti di fila. Ha segnato 25 punti consecutivi, di cui 29 degli 30 della squadra. Sicuramente una nottata da ricordare.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.