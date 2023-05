Charles Barkley ha svelato che c’è un pazzo che ODIA Nikola Jokic

Joel Embiid dei Philadelphia 76ers è stato votato MVP della stagione regolare NBA, ma è emerso che un elettore non aveva Nikola Jokic dei Denver Nuggets tra i suoi primi cinque. Charles Barkley non era felice di vederlo e lo ha fatto sapere su TNT.

“Qualcosa mi ha infastidito, Joel meritava l’MVP, ma anche Joker e Giannis, andava bene chiunque avessi votato e qualunque ordine avessi messo, ma c’è una persona, e non conosco il nome di questo sciocco, che non ha messo Joker nemmeno tra i primi cinque”, ha detto Charles Barkley tramite @ohnohedidnt24 su Twitter.

Charles Barkley: "I don't even know this fool's name, [he] didn't have [Nikola Jokic] in the top 5 [for MVP voting]. People like that shouldn't get a vote… You can be like some of these fools we be letting vote for president out here… He's a damn idiot." pic.twitter.com/siyph0D18L

— Oh no he didn't (@ohnohedidnt24) May 8, 2023