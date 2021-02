Charles Barkley porterebbe Jordan Clarkson all’All Star Game: “Sta avendo una stagione migliore di Anthony Davis”

Le riserve per l’All Star Game verranno scelte dagli allenatori e saranno annunciate il 23 febbraio, dopo che ieri notte sono stati invece presentati i 10 titolari. Durante lo speciale di TNT, i celebri 4 opinionisti Ernie Johnson, Kenny Smith, Shaquille O’Neal e Charles Barkley hanno scelto chi porterebbero alla partita come riserve per ognuna delle due Conference.

Tutti ad Ovest hanno selezionato Damian Lillard, Rudy Gobert, Paul George e Devin Booker. Un po’ più di discussione l’hanno causata i restanti 3 posti: tutti, tranne Smith, hanno scelto Donovan Mitchell. Tutti, tranne Charles Barkley, hanno scelto Anthony Davis. Infine Johnson e Shaq hanno selezionato Zion Williamson, Smith invece DeRozan e infine Barkley addirittura Jordan Clarkson.

Proprio Clarkson, che sta giocando una grande stagione in maglia Jazz, ha portato Barkley ad affermare: “Non si tratta di chi sia il miglior giocatore, ma di chi stia avendo la migliore stagione. Jordan Clarkson sta avendo una grande stagione e ho deciso di premiarlo. Anthony Davis è un giocatore migliore? Certo, ma Anthony Davis non sta giocando da All Star quest’anno. Jordan Clarkson sta avendo una stagione migliore di lui”.

Chuck said Jordan Clarkson is having a better season than Anthony Davis. (via @NBAonTNT) pic.twitter.com/0EePVm5kad — Bleacher Report (@BleacherReport) February 19, 2021

Clarkson, uno dei principali candidati al premio di Sesto Uomo dell’Anno, sta segnando 18.2 punti di media in uscita dalla panchina con Utah. Davis, che difficilmente potrebbe essere in campo per un eventuale All Star Game a causa del recente affaticamento del tendine d’Achille, sta invece mantenendo 22.5 punti e 8.4 rimbalzi a partita.

