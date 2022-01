Charles Barkley reputa molto ingiusto il ritorno in NBA di Kyrie Irving

I Brooklyn Nets hanno riaccolto Kyrie Irving nella squadra l’altra notte, anche se con un “contratto part-time”. Mentre la maggior parte dei tifosi è davvero felice di aver rivisto Uncle Drew tornare in campo, almeno una persona che ha un certo peso specifico in NBA non è entusiasta del ritorno di Kyrie.

Charles Barkley, che in passato è sempre stato critico nei confronti di Kyrie Irving, si è detto scontento del modo in cui i Nets hanno gestito il ritorno in NBA di Irving. La leggenda dell’NBA, diventata personaggio televisivo, ha affermato che il ritorno di Kyrie non è giusto… per una ragione completamente diversa.

“Non credo sia giusto che sia tornato a giocare. Siamo presenti tutte le sere tranne il venerdì durante i playoff. Se dicessi ‘sai una cosa, non lavorerò nel fine settimana’, non credo che sia giusto per voi ragazzi… Kyrie è un diavolo di giocatore, ma può giocare solo in trasferta, non credo sia giusto per il gioco. Ancora più importante, non penso che sia giusto per il team, non credo sia giusto per i Nets”.

Charles Barkley non parla di correttezza nei confronti della società ma parla di correttezza nei confronti della squadra, dato che Kyrie Irving non può giocare tutte le partite NBA per scelta sua. Perciò non ne dovrebbe giocare nemmeno una. L’ex fenomeno NBA e ora analista sportiva mette il rispetto nei confronti dei compagni davanti a tutto. Ma a Irving e ai Nets ciò importa davvero poco.

Leggi anche: 3 giocatori che i Lakers dovrebbero prendere entro la trade deadline