Charles Barkley rinnova con TNT a cifre incredibili

In estate si era parlato di un possibile addio di Charles Barkley a TNT, l’emittente che gli ha dato una nuova carriera dopo il ritiro nel quartetto insieme a Shaquille O’Neal, Ernie Johnson e Kenny Smith. Per Sir Charles c’era l’ipotesi di un passaggio al mondo del golf, del quale è appassionato, come telecronista della LIV Golf. Poi il rifiuto di questa offerta per continuare sulla NBA: ora la firma di un nuovo contratto a cifre faraoniche.

Attualmente Barkley guadagna 10 milioni di dollari a stagione e il suo contratto scadrà nel 2025. Ora l’ex leggenda dei Suns, 60 anni, firmerà un contratto di altri 10 anni con TNT per una cifra ben superiore ai 100 milioni di dollari complessivi, che può arrivare fino a 200 milioni. Quando scadrà il contratto, Barkley avrà oltre 70 anni, quindi gli sarà consentito lasciare il posto anche prima del naturale termine dell’accordo, se lo vorrà. Erano certamente altri tempi, ma Barkley durante tutta la sua carriera da giocatore ha guadagnato “solo” poco più di 40 milioni di dollari.

Come riportato dal New York Post, il caso di Barkley non è comunque un unicum nel mondo sportivo americano. Tom Brady, appena ritiratosi, ha firmato un contratto con Fox Sports del valore di 375 milioni di dollari in 10 anni.