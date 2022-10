Contro l’élite della Western Conference nelle prime due gare della stagione 2022-2023, i Los Angeles Lakers sono caduti fragorosamente a terra. LeBron James e compagni sono sembrati in entrambi i casi troppo deboli contro due squadre chiaramente meglio messe insieme rispetto al proprio roster.

Dopo la sconfitta per 103 e 97 per mano dei cugini dei Clippers, l’Hall of Famer, Charles Barkley, ha lanciato un severo messaggio a LeBron James e, indirettamente, ad Anthony Davis:

“Voglio sfidare LeBron. Dev’essere in secondo piano rispetto ad Anthony Davis. ‘Amico, sono troppo vecchio per portare sulle spalle questa squadra. Dovresti essere tu l’uomo’ . Come il passaggio da Kareem a Magic. LeBron in questa fase è il più grande di questa generazione, uno dei migliori in assoluto, ma non dovremmo chiedere a un ragazzo di 38 anni di essere il miglior giocatore della sua squadra… soprattutto quando hai Anthony Davis dalla tua parte”.

“5 o 6 anni fa avevo detto ‘Anthony Davis penso che diventerà il miglior giocatore di basket del mondo’. Oggi quasi non ci ricordiamo della sua esistenza”.

“I got to challenge LeBron. He’s got to come after AD… We should not be asking a 38-year old guy to be the best player on his team.” Chuck on the Lakers pic.twitter.com/ibFV6TuKek — NBA on TNT (@NBAonTNT) October 21, 2022

Stiamo a vedere come si evolverà questa importante situazione in casa Lakers.

