Charles Jenkins: “Non giocherei per la Serbia anche se me lo chiedessero”

Tra le squadre presenti quest’anno ad EuroBasket 2022, la Serbia era una delle poche big senza giocatori naturalizzati. Prima del torneo, nella Spagna ora finalista, si era scatenata una polemica per la naturalizzazione di Lorenzo Brown, apparentemente casuale: l’americano è stato fondamentale nel raggiungimento della finale di stasera. Nel corso di queste settimane però si è parlato molto dei giocatori naturalizzati in Europa, e ora è intervenuto sulla questione anche Charles Jenkins.

L’americano, visto anche a Milano, ha giocato alla Stella Rossa dal 2013 al 2015, nella stagione 2016-17 e in quella 2019-20. Jenkins ha dichiarato però che non accetterebbe mai di vestire la maglia della Serbia nemmeno se glielo chiedesse la Federazione, nonostante abbia il passaporto serbo.

Onestamente non giocherei per la Serbia, nemmeno se mi invitassero. Sì, ho il passaporto, ma i serbi sono persone orgogliose. La gente vuole vedere in Nazionale giocatori nati in Serbia. Non ci penserei nemmeno, non lo farei mai, rispetto la posizione della Serbia su questo argomento. Mi hanno mandato diversi messaggi a riguardo sui social, ma la Serbia ha tanti giocatori talentuosi che stanno crescendo e che meritano una possibilità. Non vorrei mettermi in una simile situazione. Se, in teoria, dovesse succedere, alcuni sarebbero felici di vedermi con la maglia della Serbia, altri no. C’è troppa pressione nel giocare per una Nazionale che non è la tua.