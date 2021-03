Charles Oakley a Patrick Ewing: “I Knicks hanno smesso di rispettarti quando ti hanno offerto un lavoro in D-League”

Sulla vicenda che un paio di giorni fa ha visto protagonista Patrick Ewing, non riconosciuto dalla sicurezza del Madison Square Garden e per questo furente davanti ai giornalisti, è intervenuto anche Charles Oakley, altro membro dei New York Knicks degli anni ’90. Da qualche anno Oakley non ha un buon rapporto, per usare un eufemismo, con il proprietario dei Knicks, James Dolan, col quale qualche anno fa si era anche scontrato fisicamente, finendo in tribunale.

Visto che Ewing si era lamentato per la mancanza di rispetto nei suoi confronti da parte della sicurezza del MSG, l’arena nella quale dominava da giocatore, Oakley parlando col New York Daily News ha sottolineato come in realtà questo trattamento sia iniziano anni fa:

Patrick, quell’uomo [Dolan, ndr] ti ha offerto un lavoro in D-League. Non rispettano il tuo nome. Perché ti sei arrabbiato adesso che ti hanno chiesto il pass per entrare al Madison Square Garden? Il rispetto è finito fuori dalla finestra nel momento in cui ti hanno offerto un lavoro in D-League!

Oakley si riferisce ad un episodio del 2012, quando i Knicks offrirono a Ewing il posto di allenatore nella loro affiliata della allora D-League (oggi la G-League), ruolo poi mai accettato dalla leggenda di New York che oggi è invece coach di Georgetown in NCAA.

