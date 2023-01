Charlotte e quel bug nel sistema: eguagliato il record di punti di un team in un quarto contro i Bucks

Non capita molto spesso di vedere una squadra segnare 51 punti in un solo quarto. In effetti era accaduto solo una volta prima di questa notte. Giannis Antetokounmpo e i Milwaukee Bucks rimpiangeranno i loro enormi difetti dopo essere stati spazzati via dagli Charlotte Hornets nel periodo di apertura del loro incontro di questa notte.

Gli Hornets hanno segnato 51 punti in un solo quarto contro una squadra che ha un ex vincitore del Difensore dell’anno (Giannis) e il favorito per il titolo di DPOY di quest’anno (Brook Lopez). Parliamo di un’anomalia, giusto?

The Hornets just put up 51 POINTS on the Bucks in the first quarter 🤯 pic.twitter.com/PnL3FxSWdd — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) January 7, 2023

Gli Hornets hanno appena stabilito un nuovo record di franchigia per il maggior numero di punti in un solo quarto. I 51 punti segnati nel primo periodo contro i Bucks eguagliano anche il record per il maggior numero di punti segnati da qualsiasi squadra della NBA in una sola frazione di gioco.

Il fatto che gli Hornets siano letteralmente la peggior squadra della NBA in questo momento rende questa esplosione di punti ancora più bizzarra. Charlotte è attualmente alla pari con gli Houston Rockets con un record di 10-29, che è letteralmente in fondo alla classifica di tutto il campionato.

