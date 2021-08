Charlotte Hornets, importante rinnovo per Terry Rozier: i dettagli

Dopo due stagioni molto diverse agli Charlotte Hornets, Terry Rozier non si muoverà almeno per altre 4 stagioni, fino al 2026, trade permettendo. Il giocatore ha infatti deciso di rinnovare firmando un quadriennale da 97 milioni di dollari complessivi.

Charlotte in questa offseason si è “liberata” di Devonte’ Graham, finito a New Orleans. Così si sono aperte le porte per un backcourt formato da LaMelo Ball e Rozier, che nell’ultima stagione ha mantenuto 20.4 punti, 4.4 rimbalzi e 4.5 assist di media.

Charlotte Hornets guard Terry Rozier has agreed to a four-year, $97 million max contract extension, his agent Aaron Turner of @VerusTeam told @TheAthletic @Stadium. The guaranteed deal takes Rozier through the 2025-26 season.

