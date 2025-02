Charlotte Hornets, lo strambo comunicato dopo il ritorno di Mark Williams

Nelle scorse ore gli Charlotte Hornets hanno dovuto ri-accogliere Mark Williams tra le proprie fila. Il centro era stato ceduto poco prima della trade deadline ai Los Angeles Lakers, ma ha fallito le visite mediche: essendosi però nel frattempo chiuso il mercato, i giallo-viola sono stati quasi costretti ad annullare lo scambio. E così Williams, 15.6 punti e 9.8 rimbalzi di media in questa stagione, ha fatto ritorno a Charlotte, dove gioca dal 2022 quando gli Hornets lo avevano scelto con la 15° chiamata assoluta.

Mentre i Lakers non hanno scritto null’altro oltre all’annuncio dell’annullamento della trade, gli Hornets hanno agito diversamente. Quasi presi dai sensi di colpa, hanno sentito il bisogno di pubblicare un comunicato ufficiale per dare il bentornato a Williams. La nota della franchigia ha assunto però un effetto opposto ed è stata considerata piuttosto stamba dai tifosi che l’hanno letta, per vari motivi. In primis per l’urgenza di sottolineare quanto Mark Williams sia un giocatore apprezzato dagli Hornets, quasi a scusarsi per averlo ceduto solo pochi giorni fa. Ma nel loro comunicato Charlotte non ha nemmeno nominato i Lakers, apostrofandoli come “l’altra squadra”.

“Siamo contentissimi di dare il bentornato a Mark negli Hornets. Dopo che l’altra squadra lo ha cercato aggressivamente, abbiamo preso la difficile decisione di cederlo. Abbiamo sempre avuto grande rispett per il talento, l’etica del lavoro e il carattere di Mark. Siamo felici di vederlo tornare in squadra come una presenza dinamica e centro titolare. Il suo ritorno rinforza la nostra squadra e non vediamo l’ora di vedere l’impatto che avrà dentro e fuori dal campo” si legge nel comunicato della franchigia.