Reggio Emilia comunica di aver raggiunto un accordo per la stagione 2023/2024 con la guardia statunitense Langston Galloway.

Classe 1991, 185 centimetri d’altezza, Galloway ha una lunga e proficua carriera in NBA alle sue spalle, avendo disputato 8 stagioni tra i “pro” dal 2014 al 2022 con le maglie di New York, Sacramento, New Orleans, Detroit, Phoenix, Milwaukee e Brooklyn e collezionando un totale di 458 presenze tra stagione regolare e playoff con oltre 3600 punti segnati ed un career high di 32 punti realizzati nel novembre 2019 contro Charlotte.

Nell’ultima stagione Galloway ha giocato in G-League con la maglia dei College Park Skyhawks, viaggiando a 15 punti, 3.6 rimbalzi e 2.2 assist di media con il 44% da 3 punti.

Galloway dal 2021 ad oggi ha inoltre rappresentato Team USA nelle gare delle finestre FIBA, segnando 16 punti di media nelle 10 partite di qualificazione ai Mondiali disputate con la nazionale statunitense.

Cosi ha descritto il suo ingaggio il coach biancorosso Dimitris Priftis: “Lagston è la pedina, molto importante, che va a completare il nostro organico. Seppur si tratti della sua prima esperienza in Europa, ha alle spalle una lunga ed eccezionale carriera in NBA. È un grande tiratore ed un buon difensore, ma soprattutto è un giocatore di carisma e leadership che ci aiuterà a costruire una mentalità vincente ed uno spirito combattivo”.

Queste le prime dichiarazioni di Langston Galloway:

“Sono entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera in Italia. È per me una nuova opportunità di fare quello che amo, provo in questo momento un mix di emozione, gratitudine, frenesia e tanta fame di competizione. Non vedo l’ora di dare tutto, dentro e fuori dal campo. Voglio rendere questa nuova pagina del mio viaggio cestistico indimenticabile e sono grato a Dio di avermi dato questa possibilità”.

