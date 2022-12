Che colpo per Detroit: Cade Cunningham ha chiuso la stagione

È durata appena 12 partite la seconda stagione in NBA di Cade Cunningham. Assente dal 10 novembre, nelle scorse ore la point guard dei Detroit Pistons ha deciso di operarsi allo stinco sinistro, dopo aver consultato numerosi esperti, e tornerà direttamente nell’annata 2023-24.

Cunningham, colonna portante del rebuilding di Detroit, già l’anno scorso aveva saltato una ventina di partita, venendo superato da Scottie Barnes nella corsa al Rookie of the Year. Nelle prime partite di questa stagione, il giocatore dei Pistons stava segnando 19.9 punti di media con 6.2 rimbalzi e 6.0 assist. La franchigia, il cui obiettivo non era di certo vincere molte partite quest’anno, è ultima in classifica sul 7-22.

ESPN Sources: Detroit Pistons guard Cade Cunningham – the No. 1 overall pick in the 2021 NBA Draft – plans to have season-ending surgery on his left shin. Cunningham is expected to make a full recovery ahead of training camp in 2023-2024. pic.twitter.com/0OyUkDOtK7

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 12, 2022