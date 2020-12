Che figuraccia per Milwaukee! I Knicks rifilano loro un ventello al Madison

Milwaukee Bucks @ New York Knicks 110-130

(27-30; 18-31; 30-35; 35-34)

I Milwaukee Bucks al gran completo sono stati umiliati dai New York Knicks, sulla carta una delle peggiori squadre NBA. A fare la differenza per i newyorkesi sono stati i 29 punti e 14 rimbalzi di Julius Randle e i 27 punti di Elfrid Payton, non proprio LeBron James e Steph Curry. Ai Bucks non sono bastati i 49 punti in due della coppia Giannis Antetokounmpo-Khris Middleton. Alla fine NYC si è imposta 130 a 110.

Bucks: Antetokounmpo 27+27+13r, Middleton 22, Portis 17, DiVincenzo 10.

Knicks: Randle 29+14r, Payton 27, Burks 18, Barrett 17, Ntilikina 12.

Qui trovate le statistiche complete della gara.

