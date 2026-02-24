Che fine hanno fatto gli eroi dell’Auxilium Torino 2018?

Febbraio 2018. Firenze. Una squadra nata tra problemi economici, cambi in panchina e scetticismo generale alza la Coppa Italia contro ogni pronostico. L’Auxilium Torino guidata dal debuttante Paolo Galbiati scrive una delle favole più incredibili del basket italiano moderno.

Oggi siamo nella stagione 2025-2026. Che fine hanno fatto quei protagonisti?

Alcuni sono finiti in Asia. Altri allenano negli Stati Uniti. Uno è diventato coach dell’Olimpia EA7 Milano. Uno si gode la famiglia ed è legato a Kevin Durant.

Ecco dove sono oggi.

Vander Blue: dall’MVP di Firenze all’Indonesia

Vander Blue fu il volto di quella Coppa Italia. Dopo Torino ha girato mezzo mondo: G-League, Qatar, Messico e Sud America. Oggi, stagione 2025-2026, gioca per gli Hangtuah Jakarta nella Indonesian Basketball League.

A 33 anni è ancora uno scorer puro. Il talento non si è mai spento.

Diante Garrett è coach NCAA

Diante Garrett è stato il cervello di quella squadra.

Dopo Torino ha giocato in queste squadre: Tofaş, Promitheas Patras, Gießen 46ers, Gigantes de Carolina, Ironi Ness Ziona, Ironi Kiryat Ata, Halcones de Xalapa, CBet Jonava. Nel 2024 ha iniziato la carriera tecnica e oggi è assistant coach degli Iowa State Cyclones. Dalla cabina di regia alla panchina americana.

Nobel Boungou Colo: leader in Francia

Nobel Boungou Colo, dopo Torino, ha vestito le maglie di Joventut Badalona, Paris Basketball, Metropolitans 92 e Orléans. Dal 2022 è agli Antibes Sharks, dove nel 2025-2026 è ancora protagonista in Pro B. Esperienza, leadership, continuità.

Deron Washington: oggi allena suo figlio

Deron Washington, chiusa l’avventura in quel di Torino, ha giocato con Reyer Venezia, Pallacanestro Trieste e Mitteldeutscher, seppur con quest’ultima per pochissimo. Poi ha scelto un’altra strada. Oggi si gode la famiglia e allena suo figlio Liam.

Curiosità: ha un rapporto molto forte con Kevin Durant, con cui ha condiviso lo spogliatoio ai tempi di Fort Washington, Maryland.

Trevor Mbakwe: dalla lotta sotto canestro alla panchina

Trevor Mbakwe si è ritirato nel 2019. Dal 2020 è assistant coach alla Benilde-St. Margaret’s. Ha trasformato l’energia che metteva nei rimbalzi in insegnamento per i giovani.

Saša Vujačić: il veterano NBA

Saša Vujačić, due volte campione NBA con i Los Angeles Lakers, dopo l’esperienza a Torino ha scelto di chiudere la sua carriera da giocatore in Italia, a Verona in Serie A2, poco prima dello stop imposto dalla pandemia da Covid-19.

Oggi vive una seconda vita lontano dal parquet: è coinvolto in progetti di mentoring tra Europa e Stati Uniti, dove mette a disposizione la sua esperienza internazionale maturata tra NBA ed Eurolega. Parallelamente coltiva un’altra grande passione, quella per il vino. Proprietario di cantine in California, Vujačić è da sempre un grande cultore del settore, una passione nata e cresciuta anche durante gli anni italiani — in particolare nel periodo giovanile a Udine — dove ha imparato ad apprezzare la cultura enologica del territorio.

Giuseppe Poeta: dalla riserva al grande coach

Peppe Poeta era il playmaker di esperienza. Oggi è head coach dell’Olimpia EA7 Milano che ha vinto la Coppa Italia nello stesso giorni in cui Paolo Galbiati ha vinto la Copa del Rey Baloncesto con il Baskonia. La favola nella favola.

Valerio Mazzola: guida in A2

Valerio Mazzola, dopo diverse stagioni da second unit in Serie A, nella stagione 2025-2026 ha deciso di scendere in Serie A2 e ora gioca con la Fortitudo Bologna. Veterano affidabile in uno dei club storici italiani.

Andre Jones: il globetrotter europeo

Andre Jones ha girato ovunque in Europa, soprattutto in Italia: Aurora Jesi, Eurobasket Roma, Szolnoki Olaj, San Severo, Bergamo, BC Vienna, Soproni, Pallacanestro Reggiana e Dinamo Bucarest. Dal 2024 è al Corona Brașov in Romania.

Mohamed Touré: la carriera nei campionati dilettantistici italiani

Mohamed Touré ha costruito il suo percorso tra Eurobasket Roma, Fiorentina Basket, Omnia Pavia, JuVi Cremona, Oleggio e Ancona. Dal 2023 è tornato in Piemonte e gioca con il PNC Basketball Ciriè. Continua a essere protagonista nei campionati nazionali.

Una squadra irripetibile

Quella Coppa Italia 2018 non fu solo una sorpresa. Fu un crocevia di vite. Un gruppo nato nel caos che oggi è sparso tra EuroLega, Indonesia, NCAA, Francia, Romania, Serie A2 e Serie B. E ogni volta che si parla di imprese improbabili, quella Auxilium Torino torna inevitabilmente fuori.

