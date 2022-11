CHE IMBARAZZO! Curry ha raccontato di quando Drake dimenticò il nome di Klay a un suo concerto

Non c’è dubbio che Steph Curry si sia saldamente affermato come uno dei giocatori più famosi nella storia della NBA e, in una certa misura, lo stesso si può dire del suo compagno di squadra ai Golden State Warriors, Klay Thompson, ma non l’icona hip-hop, Drake.

Steph è stato recentemente ospite del podcast The Old Man & The Three di JJ Redick e, a un certo punto dell’intervista, Curry ha parlato di quella volta in cui Drake ha completamente dimenticato il nome di Klay durante un concerto:

“Drake sale su questo ascensore che lo porta in giro per l’arena in modo che possa vedere i fan e vivere quel momento”, ha ricordato Curry. “Mentre va in giro, ci vede laggiù ma non lo riconosce davvero. Passa e dice, ‘Yo! Siamo all’Oracle Arena. È pazzesco. Sappiamo che è stato un anno difficile per voi. Amici, avete Steph, Draymond, KD adesso? Oh, uh… e anche il numero 11’ “.

Drake è un grande fan del basket ed è stato presente in più di qualche partita degli Warriors. Anche i tifosi occasionali sanno chi è Klay Thompson, quindi forse Drake ha voluto fare apposta nel dimenticare il nome della guardia tiratrice dei californiani durante quell’esibizione? Oppure, come ha detto anche Steph, è anche possibile che Drake fosse così concentrato sulla sua esibizione che ha avuto un vuoto su Klay.

Too many names for Drake to remember 😭 pic.twitter.com/9p50822EiU — TheOldMan&TheThree (@OldManAndThree) November 22, 2022

