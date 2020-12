Che prova d’orgoglio di Cantù! Trieste battuta con un grande Kennedy

Acqua S.Bernardo Cantù – Allianz Pallacanestro Trieste 73-67

(20-17; 14-14; 13-10; 26-26)

Vittoria di grande carattere di Cantù, sempre priva di Jaime Smith, out per infortunio, contro una diretta rivale per la salvezza com’è Trieste. Decisiva la doppia doppia di Sha’markus Kennedy, il quale ha chiuso con 21 punti e 11 rimbalzi. Agli ospiti non è bastata la doppia doppia dell’ex della sfida, Ike Udanoh, che fu anche capitano proprio di Cantù nell’ultimo anno di Dmitry Gerasimenko in Brianza.

Il match è stato abbastanza equilibrato, nessuna delle due squadre è mai veramente riuscita a prendere in mano le redini della gara, anche se, per quanto visto negli ultimi dieci minuti, i lombardi hanno vinto meritatamente perché hanno dimostrato una maggiore voglia di vincere. Non dobbiamo dimenticare che i biancorossi hanno giocato la seconda contesa in tre giorni dopo un mese e mezzo lontani dal parquet. Alla fine l’Acqua S.Bernardo si è imposta sull’Allianz con il risultato finale di 73 a 67.

Cantù: Kennedy 21+11r, Johnson 15, Woodard 13, Leunen 9, Pecchia 5, Bayehe 4, Thomas 4, Caglio NE, Baparapé NE, Procida 0, Lanzi NE. All. Cesare Pancotto.

Trieste: Udanoh 17+11r, Doyle 13, Henry 9, Alvini 5, Fernandez 5, Coronica NE, Laquintana 4, Grazulis 6, Cavaliero 3, Delia 5, Arnaldo NE.

Qui trovate le statistiche complete della gara.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.