Che roster ha costruito Dubai Basketball per l’esordio in EuroLega?

C’era grande attesa per vedere l’impatto che Dubai Basketball avrebbe avuto sul mercato di EuroLega. La squadra degli Emirati Arabi parteciperà al torneo per la prima volta nella stagione 2025-26, con una nuova licenza quinquennale, ed è destinata ad investire tanti soldi: si parla già di un budget da 16 milioni di euro, come dichiarato dal GM Dejan Kamenjasevic. Oggi il roster è stato completato con l’annuncio dell’ultimo tassello: Filip Petrusev, lungo serbo che ha rescisso nelle scorse ore con l’Olympiacos.

Ma quindi: che roster è riuscito a costruire Dubai Basketball con la sua forza economica?

Esterni

Come point guard sono rimasti Nate Mason e Thirdy Ravena, in compenso coach Golemac avrà a disposizione anche Aleksa Avramovic e McKinley Wright IV. Il primo è stato tra i migliori giocatori alle Olimpiadi di Parigi con la Serbia e arriva dal CSKA Mosca: è rimasto fuori dai palcoscenici europei per un anno, ma nella scorsa stagione ha comunque segnato 12.8 punti di media in VTB League. Wright IV è invece reduce da due stagioni al Buducnost, in Montenegro, dove è stato MVP dell’ultima ABA League, campionato a cui tra l’altro partecipa proprio Dubai. L’americano, 26 anni, ha segnato 12.8 punti di media con 4.9 assist nella passata stagione.

Tra le guardie, dove Avramovic può comunque agire anche come combo, sono stati aggiunti due nomi di assoluto valore: Klemen Prepelic, ma soprattutto Dzana Musa, vero colpo da 20 del club degli Emirati Arabi. Prepelic arriva dal Galatasaray (14.8 punti di media in BCL) e ha già disputato l’EuroLega in passato con Real Madrid e Valencia. Proprio dal Real arriva invece Musa: il bosniaco ha mantenuto 12.2 punti di media in EuroLega con i Blancos. Infine è stato confermato il veterano Danilo Andjusic.

Ali

Confermati Abi Abass e Nemanja Dangubic, si sono aggiunti gli ex NBA Justin Anderson e Dwayne Bacon. Anderson arriva dal Barcellona, con cui ha mantenuto 7.1 punti di media nella scorsa stagione, mentre Bacon, già visto in Europa con AS Monaco e Panathinaikos, ha disputato l’ultima annata allo Zenit San Pietroburgo con 16.3 punti di media in VTB League.

Chiudono il reparto il già citato Petrusev, 14.8 punti di media in EuroLega durante il prestito alla Stella Rossa, e Davis Bertans, confermato dopo la passata stagione.

Centri

Il centro titolare sarà Mfiondu Kabengele, arrivato da Venezia. Alle sue spalle ci sarà il veterano ex Virtus Bologna e Monaco, Mouhammadou Jaiteh (7.5 punti e 3.9 rimbalzi di media nella scorsa stagione nel Principato). Chiude il roster il bosniaco Kenan Kemenjas, preso dal Buducnost dove nell’ultimo anno ha mantenuto 12.5 punti e 7.7 rimbalzi di media in ABA League.

PG: Avramovic, Wright IV, Mason, Ravena

SG: Musa, Prepelic, Adjusic

SF: Bacon, Anderson, Abass, Dangubic

PF: Petrusev, Bertans

C: Kabengele, Jaiteh, Kemanjas