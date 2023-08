Che spettacolo a Okinawa! Super Schroder, la Germania fa l’impresa e batte l’Australia

AUSTRALIA 82-85 GERMANIA

(25-24; 19-25; 22-13; 16-23)

Una delle grandi candidate al podio, l’Australia, cade contro la Germania in quella che diventa di diritto la più bella partita del Mondiale fino a questo momento. A partire con maggiore carica sono i tedeschi, che dopo pochi minuti si ritrovano prima a +6 e poi sul +11 (5-16) con una tripla di Schroder. L’Australia non ci sta, e reagisce immediatamente con Mills e Kay, trovando il pareggio a quota 16-16. Sul finire del primo quarto, i teutonici riprovano l’allungo, ma questa volta gli uomini di coach Goorjian si fanno trovare pronti: la prima frazione termina 25-24, grazie a 2 punti di Joe Ingles.

Il secondo quarto inizia con un testa a testa continuo, spezzato solamente dopo 4 minuti dal parzialino tedesco firmato Lo-Voigtmann-Schroder: una tripla del play gialloviola porta la Germania sul +8 (31-39). Anche in questo caso la reazione aussie non si fa attendere: Giddey e Cooks confezionano il ritorno a -2 (39-41). Il play di OKC classe ’02 sale quindi in cattedra per trascinare i suoi, ma non basta a impedire alla Germania di chiudere il primo tempo davanti.

Nel terzo quarto, gli australiani riescono a invertire la tendenza: Reath e Mills riportano gli oceanici sul -1 (53-54), e dopo un ulteriore tentativo di allungo tedesco arriva il sorpasso firmato da un’inchiodata di Giddey. L’inerzia ora si è spostata, e l’equilibrio che inizialmente vedeva la Germania avanti cede il controllo agli aussie, che trovano il +6 con Exum (65-59). L’Australia chiude il terzo quarto avanti 66-62.

L’ultimo parziale è battaglia pura, degna del migliore Eastwood. L’inerzia torna nuovamente dalla parte tedesca, che conduce quasi tutto il tempo grazie alle giocate di Lo e Schroder. Tuttavia, i teutonici non riescono mai a superare i 5 o 6 punti di vantaggio, permettendo all’Australia di rientrare in ogni occasione: Giddey e Cooks riportano gli aussie a -1 (73-74) a 5 minuti dal termine. A questo punto lo spettacolo cambia tono, diventando una partita di nervi e concentrazione; una tensione costante, che Lo prova a spezzare con la tripla fortunosa del +4 (75-79). Giddey e Mills ricuciono lo strappo per entrare nell’ultimo minuto di gioco, nel quale succede di tutto: un piede sulla linea di Schroder (che dalle immagini lascia parecchi dubbi) regala il possesso della vittoria agli australiani, che tuttavia non riescono a concretizzare. Alla frittata finale ci pensa quindi la pessima difesa su Lo, che lasciato libero sigla il successo sull’82-85.

AUSTRALIA: Mills 21, Giddey 17, Exum 9

GERMANIA: Schroder 30, Lo 20, Bonga 9

