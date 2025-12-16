Che spettacolo l’Olimpia di Poeta! Milano brilla, poi lotta e doma il Real Madrid

Olimpia Milano 89 – Real Madrid 82

(23-21, 27-18, 16-21, 23-22)

Prosegue il momento magico dell’Olimpia Milano che inaugura il trasferimento all’Allianz Cloud battendo il Real Madrid.

Quarta vittoria consecutiva, la quinta in sei gare e il secondo scalpo eccellente di fila in EuroLega per i biancorossi. Una squadra letteralmente trasformata nello spirito e nel gioco da Peppe Poeta che dopo aver battuto Ataman, supera anche un altro mostro sacro come Scariolo.

Spirito e gioco sono ciò che manca quasi del tutto ai blancos, apparsi per larghi tratti svogliati e scollati. Un +7 finale che sta stretto e non poco a Milano per quanto visto sul parquet. Il Real, infatti, non affonda solamente grazie al buon impatto di Lyles, al mestiere di Campazzo nel secondo periodo e al talento di Hezonja nella terza frazione. Le fiammate dei singoli, i rimbalzi d’attacco (4-19 il computo finale) e qualche tentativo di sporcare il match sono le uniche armi a disposizione dei madrileni. Dall’altra parte l’Olimpia si diverte e fa divertire, tira 10/15 dall’arco nel primo tempo e fa ammattire la difesa avversaria con i pick and roll: Len e Tavares nella propria metà campo sono delle zavorre perché vengono portati spesso lontano dal canestro, gli altri non spiccano per reattività e il Real arranca vistosamente.

Belle notizie per i meneghini dal rientrante Brown (ottimo secondo periodo), dall’energia dei vari Nebo, LeDay e Booker, dalle conferme degli ottimi momenti di Ellis e Brooks, dalla solidità di un silenzioso Shields. L’MVP, però, è Marko Guduric, leader tecnico e carismatico nei momenti topici. Istanti in cui si vedono le ennesime amnesie difensive del Real che passa dietro su un paio di blocchi (l’ultima volta sul -4 a 90″ dalla fine) e incassa le triple che vanificano la sgasata finale di Campazzo.

Milano: Brown 8, Ellis 10, Ceccato n.e., Booker 2, Brooks 13, LeDay 14, Ricci 3, Guduric 22, Shields 10, , Totè n.e., Dunston n.e., Nebo 7. Coach: Poeta.

Real: Lyles 14 (7 rimb), Abalde 7, Campazzo 25, Okeke 7 (7 rimb), Procida, Hezonja 11, Maledon 8, Deck 3, Tavares 2, Llull, Feliz 3, Len 2. Coach: Scariolo.