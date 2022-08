Chet Holmgren, grave infortunio subito nei giorni scorsi al The CrawsOver

Quest’estate, dopo diversi anni, le stelle della NBA hanno ricominciato a partecipare ai tornei estivi. Dalla Drew League al The CrowsOver, decine di atleti professionisti si sono affrontati in partitelle sotto gli occhi di appassionati che spesso non hanno nemmeno dovuto pagare il biglietto. Lo scorso weekend a Seattle, proprio per il The CrawsOver, era stata organizzata una partita piena zeppa di stelle NBA tra cui LeBron James. La gara è però durata meno di due quarti, sospesa nel secondo e annullata definitivamente a causa della condensa sul parquet. Quei pochi minuti di gioco sono però bastati a Chet Holmgren, seconda chiamata assoluta all’ultimo Draft, per infortunarsi.

There's fear Chet Holmgren has suffered ligament damage in his foot, per @ShamsCharania Here's the play:

pic.twitter.com/CkRCO1MOO5

Nel secondo quarto, nel tentativo di fermare una penetrazione di LeBron, Holmgren ha avvertito dolore al piede ed è uscito dal campo. Gli esami delle scorse ore hanno evidenziato un danno al legamento del piede, potenzialmente la rottura del legamento stesso. Holmgren vedrà degli specialisti per determinare l’entità dello stop, che comunque non sembra affatto breve.

Exams show Chet Holmgren has potential torn ligaments in his foot, sources said. A timetable is being determined based on further evaluations.