“Chi c’è meglio di me?”, perché Kendrick Nunn pensa di essere il miglior attaccante di EuroLega?

Dopo aver guidato il Panathinaikos contro il Barcellona con 22 punti, a Kendrick Nunn è stato chiesto se fosse d’accordo con il fatto di essere il miglior attaccante di tutta l’EuroLega. La risposta ha detto molto in termini di fiducia. “Certo che lo penso. Chi altro è migliore di me in EuroLega?”, ha dichiarato a Eurohoops.

Entrato in squadra prima del settimo turno di EuroLeague contro l’ALBA Berlino, all’inizio di novembre, è stato un fattore fondamentale nella corsa della formazione di coach Ergin Ataman negli ultimi mesi, scalando la classifica.

Con 26:10 minuti in campo, ha realizzato 14,8 punti, 2,3 rimbalzi e 2,9 assist a partita, risultando assolutamente perfetto al tiro su 52 tentativi totali.

Ha poi riflettuto sul significato di battere il Barcellona in casa. “Una grande vittoria stasera. Stiamo cercando di assicurarci il vantaggio di giocare in casa, che è molto importante“, ha detto Kendrick Nunn prima di commentare il fatto di giocare contro Jabari Parker, suo compagno di squadra a Duke. “È mio fratello. Abbiamo fatto molta strada. Siamo cresciuti insieme, quasi tutta la mia vita prima del liceo. Siamo grandi amici di vecchia data”, ha aggiunto. Stiamo a vedere dove chiuderanno i greci di Kendrick Nunn.

