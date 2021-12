Chi è Austin Reaves: l’uomo che ha “salvato” i Lakers contro Dallas

Se non sapevate chi fosse Austin Reaves prima di oggi, non preoccupatevi. Quasi nessuno lo sapeva. Ma in questo articolo andremo a farvi un breve identikit dell’eroe di questa notte nella gara tra Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks.

AUSTIN REAVES FOR THE WIN! 🔥 The rookie wins it for the Lakers in OT!pic.twitter.com/4V766FHOAE — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 16, 2021

COLLEGE

Austin Tyler Reaves è nato il 29 maggio 1998, quindi ha 23 anni, e ha frequentato l’high school Cedar Ridge a Newark in Arkansas. Dopo le superiori ha studiato e giocato 2 anni a Wichita State, per poi trasferirsi nel 2019 in Oklahoma, giocando per i Sooners. Si è laureato quest’anno, si è dichiarato eleggibile per il Draft ma non è stato scelto e quindi è rimasto senza squadra.

LAKERS

Dopodiché Reaves ha firmato un two-way contract con i Los Angeles Lakers il 3 agosto 2021. Il 27 settembre, dopo aver fatto vedere buone cose al training camp, è stato firmato con un contratto NBA standard e il 22 ottobre ha fatto il suo esordio in NBA, segnando 8 punti dalla panchina nella sconfitta per 115 a 105 contro i Phoenix Suns.

Piano piano Austin Reaves si è guadagnato le attenzioni di coach Frank Vogel, complici anche i tanti infortuni e problemi legati al COVID dei californiani. Nelle ultime tre partite, tutte vinte dai Lakers, Reaves ha tenuto una media di 29 minuti, 11 punti e 5 rimbalzi ad allacciata di scarpe, con solo due palle perse totali. Ha anche segnato 7 delle sue 11 triple tentate e tutti e 6 i suoi tiri liberi.

L’EROE

Perciò non è stato un caso che questa notte fosse in quintetto contro i Dallas Mavericks durante l’azione più importante della contesa. E non è nemmeno un caso che si è fatto trovare pronto per scoccare la freccia vincente, sapientemente presa dalla sua faretra.

Ora bisogna vedere quale sarà il suo futuro. Sicuramente si è guadagnato il rispetto di LeBron James e di Anthony Davis, oltre che di Frank Vogel (cosa non da poco). Chissà se a squadra al completo la shooting guard continuerà ad avere un buon minutaggio oppure tornerà ad essere uno dei tanti…

