Chi è Cinzia Zanotti, che potrebbe diventare head coach della Germani Brescia

Nella giornata di ieri un rumors clamoroso ha scosso il basket italiano: la Germani Brescia, che si prepara a salutare coach Peppe Poeta dopo una sola stagione, avrebbe scelto Cinzia Zanotti come prossima allenatrice della squadra maschile. Si aspetta ora solo la risposta di Zanotti, che se accettasse diventerebbe la prima donna ad allenare una formazione maschile nella storia della nostra Serie A.

Chi è Cinzia Zanotti?

Bresciana classe 1964, Cinzia Zanotti è stata una giocatrice professionista tra gli anni ’80 e ’90, con le maglie di Olimpia Milano, Ancona, Vicenza e Cesena. Ha vestito per anni la maglia della nazionale italiana, collezionando ben 113 presenze e segnando più di 1.000 punti, oltre che partecipando a diverse edizioni dei Campionati Europei (nel 1987, 1989 e 1991) e anche a un Mondiale, nel 1990. La sua carriera da allenatrice è iniziata nel 2013 con la GEAS Basket, squadra femminile di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. La GEAS è una delle società storiche del basket femminile italiano, vincitrice di 8 Scudetti e una Coppa dei Campioni negli anni ’70.

Quando l’ha presa in mano Zanotti nel 2013, la GEAS militava nella serie cadetta. Alla sua seconda stagione in panchina, l’allenatrice l’ha portata alla promozione in A1, vincendo la finale contro Ferrara. Il club è retrocesso di nuovo l’anno successivo ed è tornato nella massima serie nel 2018, stavolta per restarvi. Sempre sotto la guida di Zanotti, la GEAS ha fatto 7°, 5°. 9°, 5°, 5° e 6°, raggiungendo la finale di Coppa Italia nel 2019. Nell’ultima stagione la squadra di Sesto San Giovanni ha fatto anche il suo ritorno in Europa, nella FIBA EuroCup, dopo quasi 50 anni di assenza.

Nel 2024 Zanotti era stata premiata come Allenatrice dell’Anno in LBF, diventando la prima donna a ricevere questo riconoscimento nella storia del campionato. Ora potrebbe segnare in modo ancora più indelebile la storia delle panchine nel basket italiano: la sua decisione sull’offerta di Brescia è attesa nelle prossime ore.

Foto: GEAS Basket