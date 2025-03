Chi è il miglior giocatore italiano della LbA?

La Regular Season entra nell’ultima tornata ed è già momento di bilanci che saranno ovviamente perfezionati con il finale di stagione.

Tra i temi più discussi dell’ultimo periodo rientra l’osservazione delle performances finora disputate dai players italiani, sempre più alla prova in una lega probabilmente al picco di livello degli ultimi 10 anni.

Il parco stranieri dà talento ma l’ossatura italiana dà solidità ai rosters; la regola di iscrizione a referto del 5+5 o 6+6 ha senza dubbio contribuito alla valorizzazione di molti players tricolore, sui quali spesso e volentieri si effettuano investimenti importanti. Andiamo ad individuare i 5 nomi maggiormente performanti nella presente stagione.

1) MICHELE RUZZIER

Primo ma in ordine casuale, il playmaker 32enne di Trieste è forse alla sua miglior stagione in carriera. Le ripetute noie fisiche di Colbey Ross hanno costretto coach Christian a individuare in Ruzzier il riferimento in regia della squadra. Una serie di prestazioni importanti, ultima delle quali da assoluto trascinatore nella vittoria casalinga contro Scafati (18 punti e 7 assist), confermano la straordinaria personalità di un giocatore tecnicamente sublime.

2) LEONARDO TOTE’

La convocazione di Pozzecco è il sacrosanto riconoscimento per un giocatore cresciuto esponenzialmente nelle ultime due stagione; peccato l’abbia declinata per un problema di lombalgia che si porta dietro da parecchio, ma la sensazione è che l’idea di portarlo a Euro2025 sia in tavola. Totè sta vivendo una stagione drammatica con Napoli, ultima in classifica e principale candidata alla retrocessione. Tuttavia, è l’unico probabilmente a salvarsi la faccia per costanza di rendimento e spirito di abnegazione. Oltre 15 punti di media e 8 rimbalzi a partita, è cresciuto tantissimo nell’atteggiamento ed è a tratti indomabile sotto le plance. Sta affinando anche la conclusione dai 6 e 75 per diventare un centro completo e moderno, migliorato nei roll con cui spesso vola in schiacciata forte del suo atletismo. Ha qualcosa da implementare nella copertura del pitturato difensivo, ma è senza dubbio il miglior centro italiano della LBA.

3) SALIOU NIANG

Il golden boy trentino è oggetto del desiderio di Dusko Ivanovic a Bologna per la prossima stagione. Nonostante la classe 2004 ha effettuato un percorso di maturazione strepitoso, ritagliandosi un ruolo da protagonista nel team capolista della LBA nonché vincitore della Coppa Italia. Niang è un prospetto Eurolega, ha caratteristiche tecniche e atletiche tali da poterlo modellare in più vesti. Primo passo esplosivo, ha imparato a tenere bene i contatti. Difensore sia perimetrale che interno, un jolly che ogni coach vorrebbe nel roster ideale. Il bagaglio tecnico è quasi completo, adesso c’è da fare esperienza per acquisire la vena internazionale. Come per Totè, anche Saliou

4) AMEDEO DELLA VALLE

Il principe della Germani è tra i migliori scorer del campionato nonché assoluto riferimento di coach Poeta. Numeri da capogiro (quasi 17 di media e 4 assist per match), con Miro Bilan forma la miglior coppia di Pick and Roll del campionato. La vittoria dello scudetto potrebbe essere il giusto premio per una carriera di gran livello che ha ancora altro da regalare agli appassionati della palla a spicchi italiani. Della Valle è un gran leader, un giocatore che ha saputo, con il tempo, far confluire la foga agonistica e la vena di sana follia in maturità ed esperienza da vendere. Tiro dal palleggio da masterclass, attorno a lui ruota un roster funzionale ed equilibrato in tutti i fattori.

5) DAVIDE ALVITI

Varese è un lido fertile per la crescita degli shooters. Alviti ha trovato un contesto in cui potersi esprimere liberamente e sta dimostrando di essere un tiratore di scia clamoroso. Pallacanestro ispirata ai principi stellestrisce spesso con le sfumature da campettata estiva in playground, è un giocatore che sguazza nel ritmo alto. Frequenti le prestazioni da oltre 16 punti a partita, forma con Jaylen Hands un back-court di mostruosa imprevedibilità. 28 primavere ma ancora tanto da dare al nostro campionato, sarà tra i players italiani più oggetto di contesa di mercato nei prossimi anni.

Leggi anche: Caso Samardo Samuels: inquilini costretti a traslocare per le minacce