“Chi fa podcast può allenare i Lakers”: la stoccata virale di Finch a Redick

Durante un episodio live del “Zach Lowe Show” a Minneapolis, l’allenatore dei Minnesota Timberwolves, Chris Finch, ha lanciato una battuta pungente – e subito virale – indirizzata a JJ Redick, ex giocatore NBA e attuale coach dei Los Angeles Lakers.

Nel corso dell’evento, in un clima apparentemente rilassato, Finch ha dichiarato ironicamente:

“Molti tra il pubblico ora andranno a casa a registrare un podcast… già quello ti qualifica abbastanza per allenare i Lakers”.

Una frase che ha scatenato risate ma anche discussioni, poiché percepita da molti come una frecciatina tutt’altro che casuale, vista la transizione di Redick da podcaster a capo allenatore dei Lakers.

Il contesto: il passato playoff tra Timberwolves e Lakers

La battuta arriva dopo una stagione che ha visto JJ Redick all’esordio NBA come head coach, conclusa con l’eliminazione dei Lakers al primo turno dei playoff proprio contro i Minnesota Timberwolves di Finch, vittoriosi in cinque partite, nonostante il vantaggio del fattore campo fosse gialloviola.

Nella stagione successiva, tuttavia, i Los Angeles Lakers hanno iniziato con un segnale positivo, battendo due volte su due i Timberwolves, dimostrando una possibile evoluzione del progetto guidato da Redick.

Un rapporto reale, non un conflitto

Nonostante il tono pungente, tra Chris Finch e JJ Redick esiste un rapporto consolidato:

Finch era assistant coach ai New Orleans Pelicans nelle ultime stagioni da giocatore di Redick;

i due si sono sempre scambiati stima e complimenti, anche durante la serie playoff;

nel settembre 2023 Finch è stato ospite del podcast di Redick, molto prima che diventassero colleghi NBA.

Dunque la battuta, pur considerata gratuita da alcuni, potrebbe essere interpretata come ironica confidenza tra professionisti che si conoscono bene.

Conclusioni

La dichiarazione di Chris Finch aggiunge un nuovo capitolo alla narrazione attorno alla figura di JJ Redick come coach NBA: un percorso non convenzionale che divide l’opinione pubblica, ma che Redick sta cercando di legittimare con risultati e crescita tecnica.

La battuta rimane, per ora, un episodio colorito, perfettamente in linea con l’ambiente NBA: competitivo, mediatico e sempre sotto i riflettori.