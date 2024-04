Chi potrebbe essere il 12° di Team USA a Parigi 2024?

Team USA, alla ricerca del quinto oro olimpico consecutivo nel basket maschile, ha selezionato per Parigi 2024 LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Joel Embiid, Jayson Tatum, Devin Booker e Jrue Holiday, oltre a Anthony Davis, Bam Adebayo, Anthony Edwards e Tyrese Haliburton. Con un posto ancora libero nel roster, la squadra starebbe cercando di inserire la stella dei Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard, secondo Shams Charania e Joe Vardon di The Athletic:

“Kawhi Leonard è il candidato principale per il posto vacante in Team USA per Parigi 2024, ma anche Paul George, Paolo Banchero, Mikal Bridges e Jalen Brunson hanno delle chance, come hanno riferito le fonti a The Athletic“.

Leonard, uno dei favoriti per entrare in squadra insieme a Durant e James, è alle prese con un infortunio al ginocchio e non si conosce il suo stato per l’inizio dei playoff con i Clippers.

La semifinale della squadra ai Mondiali FIBA ha fatto pensare a molti tifosi che il mondo avesse raggiunto Team USA e che gli Stati Uniti potessero retrocedere in termini di gioco internazionale. Così, le star hanno preso in mano i loro telefoni e hanno fatto sentire la loro voce. Durant, James e Curry sono stati i primi a rispondere alla chiamata. Poi sono arrivati tutti gli altri.

