Chi sono le otto donne che arbitrano in NBA

Nella stagione NBA alle porte ci sarà l’esordio di due donne nella veste di arbitro, portando il totale dei fischietti femminili a quota otto. Le due new entry sono Cheryl Flores e Dannica Mosher che entrano nella lega a distanza di 25 anni dalla prima donna in assoluto, Violet Palmer, che fece il suo esordio nel 1997.

Ecco chi sono le otto donne che dirigeranno partite NBA in questa stagione.

Cheryl Flores

Arbitra da quasi 20 anni ai massimi livelli, fra G-League, WNBA e NCAA, di cui ha diretto la finalissima femminile nel 2021.

Dannica Mosher

Alle spalle ha cinque stagioni di WNBA e quattro di G-League: ha diretto le ultime Finals di entrambe.

Lauren Holtkamp-Sterling

Dal 2010 è entrata in G-League, dal 2014 si trova in NBA, dove è stata la terza donna della storia.

Simone Jelks

Ha iniziato con la NBA nel 2019 come arbitro non ufficiale, lista nella quali è stata inserita l’anno successiva. Si appresta a iniziare la sua terza stagione, finora ha diretto 49 partite.

Ashley Moyer-Gleich

Ex giocatrice ai tempi del college, anche lei è passata per la G-League a partire dal 2016 per poi arrivare rapidamente in NBA, nel 2018, entrando dopo poche settimane di “apprendistato” negli elenchi ufficiali.

Natalie Sago

All’università giocava a softball, poi ha accumulato esperienza in G-League e WNBA: anche lei è diventata ufficialmente arbitro NBA nel 2018.

Jenna Schroeder (in foto)

Ha giocato per Oakland University e Saginaw Valley State University, poi ha arbitrato per sette anni in NCAA, quindi il passaggio in G-League per tre stagioni e in WNBA per due. Un altro fischietto che ha esordito in NBA nel 2018.

Danielle Scott

Tanta esperienza nelle high school della California prima di un lustro in G-League e del grande salto dello scorso anno.