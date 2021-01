Chicago Bulls, anche Tomas Satoransky è positivo al Covid-19

Secondo caso di Coronavirus in pochi giorni in casa Chicago Bulls: dopo la positività di Chandler Hutchison, anche Tomas Satoransky ha contratto il Covid-19, come riferito dal coach Billy Donovan dopo la vittoria per 118-110 contro i Dallas Mavericks.

Hutchinson era risultato positivo giovedì scorso e da allora si trova in quarantena a Washington. Anche Satornasky si trovava ancora nella Capitale, essendo stato fermato dal protocollo NBA proprio per essere stato diverso tempo a contatto con il compagno. Attualmente in isolamento pure Lauri Markkanen e Ryan Arcidiacono, nonostante finora i due siano risultati negativi ai test.

Oltre a Hutchinson e Satoransky, è stato contagiato anche un membro dello staff dei Bulls.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.