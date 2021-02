Chicago Bulls, lungo infortunio per Lauri Markkanen

Brutta notizia per i Chicago Bulls che dovranno rinunciare a Lauri Markkanen per un periodo compreso fra le due e le quattro settimane.

L’ala finlandese ha riportato una distorsione alla spalla destra che lo costringe a fermarsi nel corso della sua miglior stagione della carriera, dove sta producendo 19 punti e 6 assist di media.

Injury Update: Lauri Markkanen is expected to miss 2-4 weeks after an MRI confirmed his original diagnosis of a sprained right acromioclavicular joint.

— Chicago Bulls (@chicagobulls) February 8, 2021