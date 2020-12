Chicago Bulls, nessun accordo per il rinnovo con Lauri Markkanen: sarà free agent

Lauri Markkanen arriva da una stagione molto deludente, la sua terza in NBA, ma a quanto pare le sue richieste economiche sono risultate troppo alte per i Chicago Bulls: tra il finlandese e la franchigia non c’è stato accordo per il rinnovo del contratto, in scadenza la prossima estate. Markkanen sarà dunque free agent, libero di firmare dove vorrà.

Le cifre della scorsa stagione di Markkanen, 7° chiamata assoluta al Draft 2017, sono di 14.7 punti e 6.3 rimbalzi di media, tirando col 42% dal campo e il 34% da tre punti.

There will not be extension agreement between the Bulls and forward Lauri Markkanen, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Markkanen will be among the more intriguing free agents in 2021.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 21, 2020