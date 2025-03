Chicago Bulls, perché sono spariti i banner dei 6 titoli NBA?

Chiunque abbia assistito a una partita NBA degli Chicago Bulls allo United Center sa quanto siano iconici i simboli del glorioso passato della franchigia. Prima ancora di entrare nell’arena, i tifosi vengono accolti dalla celebre statua di Michael Jordan, mentre all’interno, sei maestosi banner dei titoli NBA vinti negli anni ‘90 pendono dal soffitto, ricordando l’epoca d’oro della squadra.

Ora, però, qualcosa è cambiato. Fino al termine della stagione, i Bulls giocheranno senza questi storici stendardi esposti. Il motivo? Un’esibizione della band metal Disturbed, che con un uso eccessivo di effetti pirotecnici ha causato danni alla parte inferiore dei banner, costringendo la franchigia a rimuoverli per la riparazione.

I banner rimossi dopo lo show pirotecnico dei Disturbed

Il concerto dei Disturbed, band originaria di Chicago, si è tenuto recentemente proprio allo United Center. Durante lo spettacolo, l’imponente produzione scenica e gli effetti speciali a base di fuoco hanno danneggiato i banner appesi al soffitto, che raffigurano i Larry O’Brien Trophy, simbolo dei sei titoli NBA vinti dalla squadra nel 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 e 1998.

Di fronte ai danni subiti, la dirigenza dei Bulls non ha avuto altra scelta se non quella di rimuovere temporaneamente gli stendardi per permettere le necessarie riparazioni. Tuttavia, il processo non sarà immediato: fino al termine di questa stagione, i giocatori non avranno sopra le loro teste i simboli del glorioso passato della squadra.

I Bulls senza i simboli della loro storia: un’assenza pesante?

L’assenza dei banner non è solo una questione estetica. Per una squadra che negli ultimi anni fatica a tornare competitiva ai massimi livelli, la memoria delle vittorie passate rappresenta anche un’importante fonte di motivazione. Per giocatori come Josh Giddey e Nikola Vucevic, vedere quei trofei ogni sera significava essere ispirati dalle gesta di Michael Jordan e compagni.

Nonostante ciò, i Bulls hanno assicurato ai tifosi che i sei banner torneranno al loro posto all’inizio della prossima stagione, ripristinando il legame con il passato glorioso della franchigia.

