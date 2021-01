Chicago Bulls, Zach LaVine vicinissimo a un record di Michael Jordan

Nella partita di domenica contro i Dallas Mavericks, vinta 118-108, Zach LaVine è stato autore di una prestazione formidabile da 39 punti.

Il giocatore però è andato vicinissimo a strappare un record a sua maestà Michael Jordan. LaVine, infatti, ha fatto registrare un primo tempo da 29 punti, soltanto uno in meno rispetto a quando fece MJ nel 1997.

Zach LaVine’s 29 points in the first-half is the most by a Bulls player since… MJ dropped 30 in a half in 1997. pic.twitter.com/OwkcZoSLuI

Nel post-partita LaVine non si è detto molto dispiaciuto: “Penso che stasera avrei potuto pure metterne 50 se mi fossi messo a tirare a ogni azione ma mi interessava solamente vincere la partita”.

Zach LaVine: “I mean, like tonight, if I had just went out there and shot every time, I could’ve got 50 probably. But I’m trying to win the game.”

— K.C. Johnson (@KCJHoop) January 4, 2021